Умер основатель Ельцин-центра в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга потрясены трагическим известием. Стало известно, что ушел из жизни основатель Ельцин-центра Анатолий Кириллов.
По информации URA.ru, общественный деятель не дожил до своего 73-летия. Стоит отметить, что Кириллова знают как первого исследователя биографии первого российского президента.
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