Домашняя кошка спасла семью от нападения змеи

Салаватская семья спаслась от нападения дикой змеи благодаря домашнему питомцу. Уточняется, что глава семейства принес в дом тару с картофоелем.
Внезапно кошка начала странно себя вести и шипеть, передает телеканал "360". Выяснилось, что в ведре находилась змея. Дикое животное было перемещено за территорию дома, никто не пострадал.
Популярные темы форума
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Вам нравится принцесса Кейт Миддлтон ?
Как побороть жадность в себе?
Жаль потерянного времени.
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Дети играют.
Жадный мужчина
Подруга увела парня