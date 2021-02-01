В центре французского города нашли коробку с человеческой головой

Совершавшие променад по одной из улиц района Кур Лафает в городе Тулон на средиземноморском побережье Франции увидели, как из окна дома кто-то выбросил коробку. Внутри оказалась отрезанная человеческая голова.
Полтора часа ушло у экстренных служб на то, чтобы вычислить и задержать злоумышленника. По предварительным данным. двое бездомных находились в чужой квартире, когда между ними вспыхнул конфликт, передает "Царьград". В ходе разборок один убил второго и зачем-то отрезал ему голову, положил ее в коробку и выбросил в окно.
Примечательно, что ранее полиция уже приезжала в квартиру, где произошла трагедия. Тогда они попытались утихомирить конфликт. Получилось это у них, по всей видимости, не полностью.
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