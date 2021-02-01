На пассажиров метро в Брюсселе напал мужчина с ножом

На пассажиров метро в Брюсселе напал вооруженный ножом мужчина, передает Общественная служба новостей. Злоумышленника удалось задержать, однако перед этим он успел ранить нескольких человек. Пока общественности не раскрывают личности нападавшего и не сообщают его мотивов. На месте продолжают работать представители экстренных служб.
Популярные темы форума
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Не могу похудеть
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
От вируса маски не спасают
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Пособия для детей, это что?