В Домодедово задержали криминального авторитета

В московском аэропорту Домодедово задержали криминального авторитета. Сообщается, что речь идет о Григории Карамалаке.
Представитель криминального мира наиболее известен по кличке Болгар. Отмечается, что он проходит фигурантом по ряду уголовных дел. По данным телеканала "360", до этого Болгар находился в международном розыске.
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