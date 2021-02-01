Москвич потерял сознание и лишился ценных вещей после распития неизвестной жидкости

Житель российской столицы пострадал от действий грабителей. Сообщается, что мужчина сел в авто к неустановленным лицам, где ему предложили попить неизвестную жидкость из бутылки.
После глотка пострадавший потерял сознание и очнулся уже в больнице. При этом у гражданина пропал мобильник, документы, банковские карты и дорогие часы. По факту случившегося возбудили дело, передает Москва 24.
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