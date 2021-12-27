В Амурске водитель скорой помощи спас гулявшего без одежды ребенка

Водитель скорой помощи в Амурске во время ожидания возвращения медиков в машину у подъезда жилого дома увидел гуляющего без верхней одежды и обуви ребенка. Трехлетний мальчик ходил по улице в 30-градусный мороз. Как сообщает "Царьград", мужчина забрал плачущего ребенка к себе в машину и согрел своей курткой.
Как выяснилось позднее, ребенок оказался на улице случайно. Дверь квартиры была не заперта, видимо, мальчик вышел не смог вернуться. Во время случившегося в доме находился отец малыша. По данным RT, следователи начали в отношении родителей ребенка проверку по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").