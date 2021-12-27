Расчлененный женский труп обнаружили в машине в Бурятии

В Северобайкальске в багажнике автомобиля обнаружили расчлененный труп женщины. Машина стояла у жилого дома. Страшную находку сделали 26 декабря. Следователи завели уголовное дело по статье "Убийство".
Как сообщает телеканал "360", вечером в воскресенье одна из жительниц дома видела в подъезде кровь. Затем она заметила, как сосед вместе с сыном выносил на улицу большой мешок и грузил в багажник машины. Женщина сообщила об увиденном в полицию. На место прибыли сотрудники ГИБДД, они и обнаружили расчлененный труп.