Москвич "катал" в машине труп брата на переднем сиденьи

В Москве мужчина вызвал полицию, заявив, что обнаружил в своем автомобиле труп. Прибывшие на место правоохранители обнаружили на переднем сиденьи тело со связанными на груди руками.
Человек, вызвавший полицейских, не смог объяснить ситуацию, однако отметил, что самостоятельно посадил покойника на пассажирское место машины. Также он добавил, что погибший – его брат.
Как сообщает VSE42.RU, перед тем как позвонить в правоохранительные органы, мужчина проехался по Москве с трупом. Обстоятельства случившегося выясняются.