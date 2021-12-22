Ногинский пенсионер убил соседа "по приказу свыше"

В Ногинске в квартире обнаружили обгоревшее тело местного жителя. Как оказалось, в убийстве мужчины замешан сосед. Вину задержанный отрицать не стал.
Как оказалось, сначала пенсионер зарубил шумного знакомого топором, а после поджог тело. По словам задержанного, сосед его терроризировал и избивал. Однако, как заявил дед, он напал на надоедливого приятеля по воле свыше.
"Это был фантом. Игра Абсолюта. Я это сделал по воле свыше", – цитирует задержанного "Подмосковье сегодня". В ближайшее время подозреваемого ждет психиатрическая экспертиза.