Подозреваемых в убийстве бизнесмена поймали в Подмосковье

В понедельник 8 ноября в деревней под Красногорском застрелили 61-летнего авторитетного бизнесмена Гайка Арутюняна. Он был убил на территории своего дома. Как сообщает "Подмосковье сегодня", полицейские обнаружили "газель", на которой скрылись преступники. В итоге правоохранители задержали двух мужчин, их проверяют на причастность к убийству.
По данным "Вестей Подмосковья", в момент убийства в доме, помимо Арутюняна, были его родственники. Именно они отвезли мужчину в больницу, однако было уже поздно. Злоумышленник выстрелил в грудь жертве из обреза ружья ИЖ-27.
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