В подмосковном Королеве задержали подозреваемого в убийстве полковника МВД

В подмосковном Королеве поймали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Задержанным оказался житель Подольска. Во время допроса он заявил, что мотивом убийства был денежный долг, который он не мог вернуть убитому, – об этом сообщает "Радио 1".
Напомним, замначальника ГУЭБ МВД России полковника Андрея Новосельцева нашли мертвым в конце октября. На его теле были колото-резаные раны.
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