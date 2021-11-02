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Происшествия

В Подмосковье поймали мужчину за попыткой вывезти труп в тележке

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Под Красногорском задержали мужчину, который пытался на тележке вывезти тело убитого знакомого. Подозреваемый пытался скрыть следы преступления, но его задержали благодаря охраннику, который заподозрил неладное.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", мужчина и его друг накануне вечером выпивали, затем между произошел конфликт. Один ударил второго, а затем забил насмерть молотком. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

2 ноября 2021, 19:30 Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

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