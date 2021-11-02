В Подмосковье поймали мужчину за попыткой вывезти труп в тележке

Под Красногорском задержали мужчину, который пытался на тележке вывезти тело убитого знакомого. Подозреваемый пытался скрыть следы преступления, но его задержали благодаря охраннику, который заподозрил неладное.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", мужчина и его друг накануне вечером выпивали, затем между произошел конфликт. Один ударил второго, а затем забил насмерть молотком. Возбуждено уголовное дело.
Популярные темы форума
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Похудения с локдауном
Измена мужа