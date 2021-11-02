В Самаре обнаружили привязанный к лодке труп

В Самаре на левом берегу Волги нашли лодку, в которой работал мотор. К судну веревкой был привязан труп мужчины. Спасателей вызвали очевидцы.
Как сообщает "Царьград", на месте работают следователи. Причины случившегося выясняет полиция. Сообщается, что последний месяц 51-летний погибший сильно пил.
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