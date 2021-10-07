Под Петербургом вор вынес из дома адвоката золото и технику на миллион рублей

Адвокат из Тюменской области сняла под Петербургом частный дом. Вернувшись после работы, женщина не обнаружила в коттедже ценных вещей. Она обратилась в полицию.
Как сообщает "Царьград", вор вынес из дома украшений и технику. Общий ущерб оценивается почти в миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.
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