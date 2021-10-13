Подросток открыл стрельбу рядом со школой в Москве

Рядом с одной из школ на Ленинском проспекте в Москве был замечен молодой человек с винтовкой. Парень сделал несколько выстрелов в воздух и скрылся. Есть сведения о том, что о подозрительном подростке в полицию сообщила прохожая, которая увидела в руках у ребенка оружие.
Как сообщает "Царьград", в Москве действует план "Сирена", что означает розыск вооруженных преступников. Школьники остаются внутри.
По некоторым данным, стрелка уже задержали. Оружие оказалось страйкбольным. Подросток живет в 500 метрах от лицея
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