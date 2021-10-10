Очевидцы рассказали о массовой драке в Люберцах

В подмосковных Люберцах в ночь с 9 на 10 октября произошла массовая драка с участием представителей людей разных национальностей.

Вечером 9 октября в подмосковных Люберцах в ресторане "Хмельбург" недалеко от ж/д станции "Люберцы" произошла массовая драка. Об этом корреспонденту "Дни.ру" сообщили очевидцы ЧП.

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По их словам, все началось с банальной словесной перепалки. Представителям кавказской национальности не понравилось поведение одного из отдыхающих россиян. В результате началась драка, в которую ввязались порядка десяти представителей разных национальностей. Постепенно к потасовке привлекалось все больше посетителей кафе, которые вместе с охранниками заведения пытались разнять конфликтующих. Унять скандал удалось лишь в момент прибытия на место происшествия сотрудников МВД России по Московской области и скорой помощи.

"После драки они разрулили все в свою сторону таким образом, что мы якобы помирились, чтобы мы не писали никаких заявлений в полицию. Пожали нам руку и удалились", – рассказала очевидица произошедшего.

Однако на этом все не закончилось. Как выяснилось позже, инцидент привел к серьезным последствиям.

В результате массовой драки в Люберцах пострадали несколько россиян. У одного из них медики диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы, у двух других ссадины, гематомы и ушибы.



Напомним, ранее 4 октября в вагоне поезда московского метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии также произошла серьезная драка.

По данным МВД, трое мужчин, приехавшие в Москву на заработки из другого региона, "из хулиганских побуждений беспричинно стали приставать к другим пассажирам", угрожая и оскорбляя их.