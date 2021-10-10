В Татарстане разбился самолет с парашютистами на борту

В Мензелинском районе Республики Татарстан упал самолет местного аэроклуба Let L-410 Turbolet. О происшествии сообщили очевидцы.
Как стало известно, сначала борт пропал с радаров, а после совершил жесткую посадку. Сообщается, что на борту находились 21 парашютист и два члена экипажа. Есть сведения о 19 погибших.
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