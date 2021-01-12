Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

В конце прошлого года кандидата исторических наук Олега Соколова, убившего аспирантку университета Анастасию Ещенко, приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима. Адвокаты осужденного не согласны с решением суда, поэтому намерены его обжаловать.

Защитник Олега Соколова Сергей Лукьянов заявил, что намерен добиться смягчения приговора, который вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. В понедельник, 11 января, адвокат подал апелляционную жалобу. Юрист попросил учесть несколько смягчающих обстоятельств.

Еще во время судебных прений Лукьянов требовал, чтобы Соколова приговорили максимум к восьми годам лишения свободы. Тогда же сторона обвинения парировала: историку необходимо назначить 15 лет колонии. В итоге оглашенный Октябрьским судом приговор устроил потерпевших.

Стоит отметить, что во вторник, 12 января, в прокуратуре, узнав об апелляционной жалобе, в беседе с журналистами заявили, что тоже согласны со сроком, назначенным Соколову, поэтому обжаловать его не намерены.

Напомним, убийство Анастасии Ещенко произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Тогда Олег Соколов, который сожительствовал с аспиранткой, выстрелил в нее из обреза охотничьего карабина, после чего начал душить. Историк надеялся избавиться от тела, выбросив его в Мойку. Во время судебных заседаний он признал вину.