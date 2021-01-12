Умер фронтмен рок-группы "Выход" Сергей Селюнин

Сообщество рок-музыкантов было потрясено трагическим известием. Сообщается, что ушел из жизни фронтмен группы "Выход" Сергей Селюнин.
Исполнитель не дожил до своего 63-летия, передает телеканал "360". Поклонники группы утверждают, что вместе с музыкантом ушла целая эпоха.
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