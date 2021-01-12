В Москве на территории бывшего троллейбусного парка произошел пожар

Серьезный инцидент был зафиксирован в российской столице. СМИ сообщают, что на территории площадки филиала Центральный произошел пожар.
По данным издания Москва 24, пострадавших нет. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Серьезный инцидент был зафиксирован в российской столице. СМИ сообщают, что на территории площадки филиала Центральный произошел пожар.
По данным издания Москва 24, пострадавших нет. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Почему умер актер
Похороны Валерия Хлевинского
Артист оказался в больнице
Наталья рассказала поклонников о важном событии
Популярные темы форума
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
Дочь попала в плохую компанию.
Темная комната
Сын мечтает служить в израильской армии
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Люблю иногда фантазировать о разном!
Муж изменяет
Душ