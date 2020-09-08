Под Волгоградом пьяный отец сбил свою трехлетнюю дочь и скрылся

В Волгоградской области 34-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля, сбил свою же трехлетнюю дочь и скрылся с места происшествия. Ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Инцидент произошел в хуторе Чувилевский. Нерадивого отца вскоре задержали. Оказалось, что он был пьян и за день до ДТП отбывал 10-суточный арест за езду в нетрезвом виде. Кроме того, правоохранители установили, что у мужчины не было водительских прав. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, передает телеканал "360".
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