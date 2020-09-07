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Происшествия

Фанат Земфиры умер на ее концерте в Санкт-Петербурге

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Во время концерта Земфиры в "Севкабель Порте" в Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент. Один из слушателей потерял сознание и скончался.

Фаната рокерши вытащили за пределы площадки и вызвали скорую. Врачи поместили его в машину и попытались реанимировать, но у мужчины остановилось сердце. Причины и подробности происшествия устанавливаются. Представители певицы пока никак не прокомментировали случившееся, передает телеканал "360".


Автор: 7 сентября 2020, 10:03 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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