Умер басист группы Bay City Rollers

В СМИ пишут о трагическом событии, которое произошло в мировой музыкальной индустрии. Уточняется, что не стало басиста британской музыкальной группы Bay City Rollersумер Иэна Митчелла.
По данным телеканала "360", музыкант не дожил до своего 63-летия. Коллеги по цеху выразили соболезнования близким и друзьям Митчелла.
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