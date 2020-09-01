В центре Москвы после аварии сгорел автомобиль

В центре российской столицы после аварии сгорела машина. Уточняется, что ЧП произошло напротив посольства Франции.
По данным СМИ, водитель остался жив. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Гном Гномыч пошел в школу
Произошел форс-мажор
Ян Абрамов сильно похудел
После громкого развода звезды снова вместе
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???