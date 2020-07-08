В Москве девушка дала отпор грабителю стаканчиком с кофе

В российской столице молодая девушка смогла предотвратить действия грабителя необычным способом. Неизвестный мужчина напал на россиянку и выхватил из ее рук мобильный телефон.
Когда злоумышленник стал убегать, потерпевшая кинула в след нападавшему стаканчик кофе и погналась за ним. Облитый горячим напитком преступник сдался и отдал похищенное 22-летней студентке. Несмотря на положительный исход инцидента, правоохранители все-таки возбудили уголовное дело по факту случившегося.
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