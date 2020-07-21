В Москве-реке нашли труп младенца

В Лыткарино в Москве-реке обнаружили труп новорожденной девочки. Ее тело нашли возле гидротехнического шлюза.
Следственный комитет начал проверку: осмотрено место происшествия, опрошены работники гидроузла. По данным СМИ, к моменту обнаружения труп начал гнить. Личность матери младенца устанавливается.
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