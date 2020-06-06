Умерла бывшая жена легендарного режиссера

В Киеве скончалась экс-супруга культового советского режиссера Сергея Параджанова. О кончине Светланы Щербатюк-Параджановой стало известно из социальных сетей.
Щербатюк-Параджановой было 82 года. Последнее время она проживала вместе со своим сыном. Стоит отметить, что сам народный артист Украинской ССР Сергей Параджанов умер в 1990-м году.
Популярные темы форума
Всё таки кто тут осведомительница
Зачем Путин меняет Конституцию?
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Самый некрасивый политик
Дезик из Италии
Пара вопросов про армию
Хотите жить в Европе?
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Рифмы для тети Ли