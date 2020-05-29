Вечером 29 мая в центре Москвы загорелся жилой дом. Огонь охватил квартиру на седьмом этаже.
На месте происшествия работают спасатели. Они эвакуируют жителей. По данным РЕН ТВ, один человек был спасен.
Поргиной теперь не так одиноко
Продюсер пока их не оплатила
Балерина обратилась к адвокату
Все чаще люди стали задумываться о возможности открыть границы
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Мужик из интернета
Муж дает 300 рублей в день
Хочу знать ваше мнение
Мать алкоголичка
Кто должен платить?
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Предложил стать его второй женой