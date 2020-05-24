Захват заложников в Москве Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Гороскоп

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Воскресенье
24 мая
Лента новостей
17:59
Беременная дочь Глаголевой произвела фурор
17:55
"Штанишки мокрели": Лазарев откровенно рассказал о своей страсти
17:48
"Барон и коза": россияне поиздевались над разрядившимися Утяшевой и Волей
17:45
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
17:40
"Старая брошенка": обвинившую мужчин во лжи Сябитову разгромили
17:23
Нашедшего лекарство от коронавируса Трампа спустили с небес на землю
17:12
"Жизнь довела!": названа неожиданная причина сходства Бузовой с Собчак
17:03
Жена Петросяна отреагировала на оскорбительные слова Степаненко
17:01
"Никогда не забуду первый выход на сцену": Бузова призналась в страхе
16:20
"Стало скучно": Подольская поведала о переменах
16:14
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала редкие фото с дочерью
16:07
"Выглядите на 25 лет": ненакрашенная Кожевникова вызвала восхищение
15:57
"Муж смотрит на худых подружек": Гузеева разоткровенничалась в эфире Первого канала
15:29
Объявившая о разводе Оксана Самойлова решилась на серьезный шаг
15:26
Убивающий детей с коронавирусом синдром озадачил ученых
15:15
В Москве обнаженный мужчина попытался прыгнуть под поезд
14:58
"Маразм какой-то": Фадеев разозлился из-за несправедливости
14:47
Популярную актрису обнаружили мертвой
14:35
"Стая крыс": расставшийся с Гагариной Исхаков опубликовал странное послание
14:14
На покалеченного экс-супруга Милявской обрушилась новая напасть
14:05
"У него почернели руки": Бабкина сообщила о тяжелом состоянии сына
13:54
"Солнечный мальчишка": сын Галкина привел народ в восторг (видео)
13:32
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
13:28
Доктор Мясников назвал реальное количество заболевших коронавирусом в России
13:12
"Мясо и обломки костей": изуродованный экс-супруг Лолиты вышел на связь
12:54
Участница "Танцев со звездами" слегла с коронавирусом
12:53
107-летняя женщина победила коронавирус
12:38
"Спасите наши уши": запевшая Собчак вызвала омерзение
12:21
"Применил шулерский прием": Познер дал пощечину опозорившемуся Михалкову
12:02
Агаларов впервые заговорил после известия о разводе
11:53
У игрока "Спартака" выявили коронавирус
11:47
"Обезображенные куклы!": россияне приложили Бабкину и Успенскую
11:43
Тянет к марамойкам: Степаненко уколола спутавшегося с молодухой Петросяна
11:08
СМИ: Эрнст отпраздновал рождение четвертого ребенка
11:00
Проклятие? Наставницы шоу "Голос" остались в одиночестве
10:43
Число зараженных коронавирусом в России выросло на 8599
10:30
Убитая горем Моргунова едва держалась на ногах на похоронах сына
10:13
Разоблачена грязная ложь о Путине
09:32
Коронавирус в Москве унес 59 жизней
08:37
"Что ей еще остается делать?": оправдывающая выходки сына-фрика Яковлева упустила время
05:19
Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 мая 2020 года
04:31
Виктория Боня жестоко поглумилась над кумиром молодежи
02:04
Муж обратился к Каменских в связи с важным событием
00:25
Возлюбленный показал сексуальный танец 50-летней Лопес
23:47
Шнуров выставил огромный живот на всеобщее обозрение
23:12
"Ребенок унижен!": наставник при всех опозорил дочь Тимати
22:34
“Люблю свои складочки”: неожиданное признание Ковальчук стало сенсацией
21:34
"Артист попал в беду": Шнуров послал сосиски голодающему Пригожину
20:09
Такого никто не видел: редкое фото Зудиной стало достоянием общественности
19:12
Грозивший взорвать московский банк с заложниками грабитель приехал из родного города Бузовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Это игра": раскрыта правда об отношениях Бузовой и Манукяна
"Всю сумму не потянем": Собчак молит россиян о помощи
"Готова в любой момент": Бузова отреагировала на требования захватчика заложников увидеться
"Не высовывайся": стриптизеру Тарзану врезали за нападки на спасающих россиян врачей
Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой
Происшествия
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники группы Bad Balance узнали трагичную новость. Участник коллектива Купер ушел из жизни.
прочитано 1604 раза

Рэпер Роман Алексеев, более известный под псевдонимом Купер, скончался на 44 году жизни. Бывший солист группы Bad Balance погиб во время пожара, который произошел 23 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

ПО ТЕМЕ

Во время пожара под Москвой раздался взрыв

В Петербурге двое мужчин с электрошокером ограбили прохожего

Он был в квартире вместе со своей мамой, когда огонь охватил здание. Согласно предварительным данным, артист и его родительница потеряли сознание из-за угарного газа, после этого наступила смерть. Друзья и коллеги Алексеева уже успели подтвердить эту информацию.

Они оставили трогательные слова в "Инстаграме". Многие не могут поверить в то, что Романа больше нет. Поклонники также выражают соболезнования и желают сил родственникам пережить такое горе. "Вечная память", "Как так-то?!", "Покойся с миром", – написали пользователи Сети.

В последнее время Роман Алексеев пытался строить сольную карьеру. Купера называли "голосом питерского андерграунда". В начале 2000-х рэпер записал трек "Питер – я твой", который стал настоящим хитом. Кроме участия в группе Bad Balance, он работал в коллективе DA 108.

Автор: 24 мая 2020, 17:45 Источник: Telegram-канал Mash • Требует проверки

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Разоблачена грязная ложь о Путине
Вместо Лукашенко: кто станет новым президентом Белоруссии
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Петр Порошенко нарушил карантин ради похудения и отдыха в Испании

Шоу-бизнес

Беременная дочь Глаголевой произвела фурор
"Штанишки мокрели": Лазарев откровенно рассказал о своей страсти
"Барон и коза": россияне поиздевались над разрядившимися Утяшевой и Волей
"Старая брошенка": обвинившую мужчин во лжи Сябитову разгромили

Проишествия

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках
Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Убитая горем Моргунова едва держалась на ногах на похоронах сына

Наследник артистки скончался 19 мая
Шоу-бизнес

"Мясо и обломки костей": изуродованный экс-супруг Лолиты вышел на связь

Сломанная челюсть не помешала ему дать интервью
Шоу-бизнес

Агаларов впервые заговорил после известия о разводе

Певец мечтает о десяти наследниках
Шоу-бизнес

"Спасите наши уши": запевшая Собчак вызвала омерзение

Знаменитость анонсировала новое шоу

Гороскоп

Совет на выходные 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+