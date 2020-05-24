Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью

Поклонники группы Bad Balance узнали трагичную новость. Участник коллектива Купер ушел из жизни.

Рэпер Роман Алексеев, более известный под псевдонимом Купер, скончался на 44 году жизни. Бывший солист группы Bad Balance погиб во время пожара, который произошел 23 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Он был в квартире вместе со своей мамой, когда огонь охватил здание. Согласно предварительным данным, артист и его родительница потеряли сознание из-за угарного газа, после этого наступила смерть. Друзья и коллеги Алексеева уже успели подтвердить эту информацию.

Они оставили трогательные слова в "Инстаграме". Многие не могут поверить в то, что Романа больше нет. Поклонники также выражают соболезнования и желают сил родственникам пережить такое горе. "Вечная память", "Как так-то?!", "Покойся с миром", – написали пользователи Сети.

В последнее время Роман Алексеев пытался строить сольную карьеру. Купера называли "голосом питерского андерграунда". В начале 2000-х рэпер записал трек "Питер – я твой", который стал настоящим хитом. Кроме участия в группе Bad Balance, он работал в коллективе DA 108.