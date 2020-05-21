Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Гороскоп "Дом-2"

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Четверг
21 мая
Лента новостей
13:47
Наталия Орейро получила трогательный подарок от единственного сына
13:45
"Все сделала сама": губастая звезда "Дома-2" заработала на шикарную квартиру
13:34
В Петербурге двое мужчин с электрошокером ограбили прохожего
13:28
Режиссер Грымов о работе стриптизером: Научился этому просто
13:21
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
13:05
Отказавшийся признавать дочь Головин из "Кадетства" назвал себя любвеобильным и доверчивым
13:01
"Я убила всех родных!": звезда "Молодежки" в истерике из-за коронавируса
13:00
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Москве
12:50
"Теперь уволят": вакханалия на шоу "Давай поженимся!" ошарашила Гузееву
12:47
Свидетель обнародовал важные детали по делу о смерти Дмитрия Марьянова
12:41
Известный режиссер сбежал в Россию из Америки
12:21
Режиссеры "Великолепного века" снимают сериал о современнике султана Сулеймана
12:18
На юго-западе Москвы в аварии пострадали два человека
12:10
Помолодевший Петросян поверг в шок
12:08
Обсуждают странное поведение мужа Гагариной после новости о расставании
11:58
Умершего от коронавируса сына Моргуновой похоронят в мешке после дезинфекции
11:49
Во Владикавказе прогремел взрыв
11:43
Темнокожий князь Ростов и тупой император: чем британский сериал "Великая" разозлил россиян
11:39
Стоит ли менять рубли: доллару предрекли укрепление
11:37
В России может возрасти смертность от рака из-за пандемии коронавируса
11:23
Олимпийская чемпионка Загитова сообщила о новом достижении
11:19
Смелые близняшки возбудили народ чересчур откровенными снимками
11:04
Бывший муж Лолиты Милявской госпитализирован с тяжелыми травмами
10:59
Коронавирус в России унес больше трех тысяч жизней
10:48
В Подмосковье вновь включили отопление из-за похолодания
10:45
"Человек между жизнью и смертью": мать сраженного инсультом Алексея Янина поведала о самых страшных мгновениях
10:39
"Она просто не могла встать!": директор шокировал рассказом о срывах Началовой
10:22
Запертая дочь Заворотнюк на грани тяжелого заболевания
10:19
Изменившаяся Голубкина поразила россиян
10:17
Осужденная за попытку примкнуть к террористам россиянка выходит замуж
10:16
Россиян предупредили о росте цен на продукты
09:49
Потенциально опасна: синоптики сообщили москвичам об ухудшении погоды
09:45
Доктора Мясникова разнесли за фразу "кому положено умереть от коронавируса – умрут"
09:30
"Это был фурор!": Пугачева изменилась благодаря мужчине
09:26
Пропавший без вести спортсмен найден мертвым
09:24
Зеленский ради семьи поставил журналистам условие
09:11
Малахов утер нос наступающему на пятки Корчевникову
09:08
"Как вы меня достали!": сын сорвался на Рудковскую и Плющенко
08:37
Все оставит себе: Полина Гагарина не будет делить имущество с мужем
08:33
"Не помнит людей, не помнит события": сраженному инсультом Борису Моисееву стало хуже
08:28
В Роспотребнадзоре высказались о второй волне коронавируса
08:20
Рождественская сообщила душераздирающие подробности смерти от коронавируса сына Моргуновой
07:39
Число жертв коронавируса в Москве выросло
06:42
Нагиев взвыл от "преследований" молодого актера
04:11
Барановская показала сына от Аршавина за любимым занятием
02:07
Яббаров из "Дома-2" сообщил о пополнении в семье: Это моя страсть
00:17
Миддлтон обнажила грудь на улице
00:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 мая 2020 года
22:04
В Москве разбилась машина за 14 миллионов
21:53
России предрекли запустение и бегство жителей из-за коронавируса
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения
"Хороша!": Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой
"За это можно и поплатиться!": папа Фриске грязно матерится после разговора с тещей Хабенского
"Это был фурор!": Пугачева изменилась благодаря мужчине
"У меня не получается с женщинами": признание Корчевникова после громкого гей-скандала
"Сердцу не прикажешь": бывшая жена Казаченко о расставании с Джигарханяном
Регионы

В Петербурге двое мужчин с электрошокером ограбили прохожего

прочитано 145 раз

В Санкт-Петербурге двое мужчин с электрошокером ограбили прохожего. Нападавших задержали полицейские, сообщает газета "Петербургский дневник".

По предварительным данным, злоумышленники избили мужчину, после чего отобрали у него 160 тысяч рублей и iPhone. Сумма ущерба составила около 185 тысяч рублей. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Автор: 21 мая 2020, 13:34 Источник: Сайт "Петербургский дневник" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский ради семьи поставил журналистам условие
Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing
У Порошенко в ужасе: Зеленский отменил антироссийские санкции

Шоу-бизнес

"Все сделала сама": губастая звезда "Дома-2" заработала на шикарную квартиру
Режиссер Грымов о работе стриптизером: Научился этому просто
"Теперь уволят": вакханалия на шоу "Давай поженимся!" ошарашила Гузееву
Свидетель обнародовал важные детали по делу о смерти Дмитрия Марьянова

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Как вы меня достали!": сын сорвался на Рудковскую и Плющенко

Мальчику надоело сниматься для "Инстаграм"
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 мая 2020 года

Число заболевших приблизилось к пяти миллионам
Шоу-бизнес

Все оставит себе: Полина Гагарина не будет делить имущество с мужем

Дмитрий Исхаков зарабатывал в 100 раз меньше
Шоу-бизнес

Малахов утер нос наступающему на пятки Корчевникову

Андрей вызывает большее доверие у народа

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"К вяканью никто не прислушивается!": Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой
Кто подарил? Загитова показала роскошное украшение в день рождения

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+