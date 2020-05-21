В Петербурге двое мужчин с электрошокером ограбили прохожего

В Санкт-Петербурге двое мужчин с электрошокером ограбили прохожего. Нападавших задержали полицейские, сообщает газета "Петербургский дневник".
По предварительным данным, злоумышленники избили мужчину, после чего отобрали у него 160 тысяч рублей и iPhone. Сумма ущерба составила около 185 тысяч рублей. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
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