Тело ребенка нашли лежащим у дороги в Башкирии

В Башкирии у дороги Шарипово-Первушино обнаружили тело 14-летней девочки. Рядом лежал перевернутый автомобиль ВАЗ, сообщает ToDay News Ufa.

Правоохранители полагают, что водитель машины скрылся после аварии, которая произошла в понедельник утром. Он мог не справиться с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. Его разыскивает полиция. Обстоятельства смерти девочки устанавливаются.



