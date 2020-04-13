В Москве пенсионер "заминировал" здание службы 112 за отказ помочь ему с интернетом

Пожилой мужчина сообщил о взрывном устройстве в здании оперативной службы 112 в столице. Прибывшие на место специалисты опасных предметов не обнаружили, передает агентство "Москва".
Злоумышленника задержали правоохранители. Выяснилось, что пенсионер решился на такой шаг, поскольку сотрудники "112" отказались помочь ему с интернетом и посоветовали обратиться к оператору мобильной связи. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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