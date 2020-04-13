Более 100 жильцов эвакуировали: на юго-западе Москвы загорелся дом

Минувшей ночью на юго-западе Москвы произошел пожар. Огонь охватил последние этажи и чердак жилого дома на Ленинском проспекте, сообщает ТАСС.
В ликвидации возгорания были задействованы 120 спасателей и 29 единиц техники. 120 человек были эвакуированы, еще пять спасены. Пострадавших в результате пожара нет, передает RT.
Специалисты проводят разбор конструкций. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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