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Происшествия

В Москве у женщины загорелись волосы на голове из-за курения

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В Москве легкомысленное отношение россиянки к мерам безопасности привело к серьезным последствиям. Женщина закурила в самый неподходящий для этого момент.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", гражданка завернула волосы в пропитанную керосином ткань. Таким образом женщина решила прибегнуть к средствам народной медицины. После этого она совершила опрометчивый поступок и зажгла сигарету – волосы моментально воспламенились. Пострадавшую пришлось экстренно госпитализировать и оперировать. 

10 апреля 2020, 17:47

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