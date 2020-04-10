Под Москвой мужчина ограбил сотрудницу МФО и пошел в кафе

В Подольске мужчина ограбил сотрудницу микрофинансовой организации. После преступления он отправился в ближайшее кафе.
Правоохранители задержали злоумышленника прямо в заведении. В отношении 27-летнего мужчины возбудили уголовное дело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Подробности выясняются.
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