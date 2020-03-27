Семь человек сгорели заживо при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

В одном из жилых домов в Екатеринбурге в ночь на 27 марта произошел пожар. Погибли семь человек, сообщает телеканал "360".
К приезду пожарных деревянный дом был охвачен огнем от подъезда до кровли. Возгорание, площадь которого составила около 200 метров, ликвидировали 57 человек. Пожарным пришлось вынести из дома два газовых баллона. Самостоятельно покинули здание десять жильцов.
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