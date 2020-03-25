В московской больнице скончались двое пациентов с коронавирусом

Появилась информация о том, что в российской столице умерли двое пациентов с коронавирусом. Стоит отметить, что речь идет о гражданах преклонного возраста.
По данным сайта VSE42.RU, пациенты находились в больнице с подтвержденной пневмонией. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с пандемией коронавируса.
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