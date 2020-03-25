В Подмосковье директор мебельного магазина похитил более миллиона рублей

В подмосковном Ногинске задержали директора мебельного магазина, подозреваемого в краже более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", руководитель магазина просил у клиентов внести предоплату за товар, после чего пропадал с деньгами. Жертвами мошенника стали десятки человек.
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