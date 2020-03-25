В Подмосковье директор мебельного магазина похитил более миллиона рублей

В подмосковном Ногинске задержали директора мебельного магазина, подозреваемого в краже более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", руководитель магазина просил у клиентов внести предоплату за товар, после чего пропадал с деньгами. Жертвами мошенника стали десятки человек.