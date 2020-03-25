Под Москвой обнаружили тело новорожденного в пакете

В Подмосковье обнаружили тело новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете. Труп нашли в лесополосе города Электросталь.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. Специалисты выясняют причину гибели ребенка. Мать новорожденного разыскивается, сообщает "Вечерняя Москва".
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