В Москве грудного ребенка срочно увезли в больницу после обрезания

В Москве экстренно госпитализировали грудного ребенка. Известно, что малыш восстанавливался после операции по обрезанию.
По данным сайта "Комсомольская правда", встревоженные родители младенца вызвали скорую помощь. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
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