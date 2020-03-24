В Москве грудного ребенка срочно увезли в больницу после обрезания

В Москве экстренно госпитализировали грудного ребенка. Известно, что малыш восстанавливался после операции по обрезанию.

По данным сайта "Комсомольская правда", встревоженные родители младенца вызвали скорую помощь. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.