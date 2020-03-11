Напавший на контролера в московском метро россиянин отправился под суд

В Москве судяь гражданина, который применил насилие в отношении работницы метро. Уточняется, что злоумышленник толкнул контролера.
Пострадавшая получила травмы. В данный момент преступник находится под подпиской о невыезде, пишет "Вечерняя Москва".
В Москве судяь гражданина, который применил насилие в отношении работницы метро. Уточняется, что злоумышленник толкнул контролера.
Пострадавшая получила травмы. В данный момент преступник находится под подпиской о невыезде, пишет "Вечерняя Москва".
Есть поводы для обид
Женщина поделилась своим горем
Девушка была многим недовольна
Артистка рассказала о жизни после разрыва
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
В россии могут легализовать проституцию...
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
Одиночество- <цензура>!
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Какое имя лучше?
Жизнь в России
Как скрываете морщины?