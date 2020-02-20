На западе Москвы произошла драка

На западе Москвы трое человек устроили драку. Инцидент произошел на улице Покрышкина, сообщает "Вечерняя Москва".
Один из участников конфликта получил травмы и обратился за помощью к медикам. Двое других были задержаны и доставлены в отдел полиции. Другие обстоятельства случившегося выясняются.
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