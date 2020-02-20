Пострадал пилот: под Ярославлем вертолет совершил жесткую посадку

Коронавирус добрался до России Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

"Уже начал гнить": организм сына-красавчика Сенчуковой и Рыбина перестал справляться
Мишустин распорядился изменить выплату пенсий
Пугачеву в странном виде выгнали с престижного мероприятия
"Показушники чертовы": позорный случай в поезде через Крымский мост добил россиян
Зудина осталась без миллионов Табакова
партнеры
Четверг
20 февраля
Лента новостей
17:17
"Глубокий старик": Виторган показал неожиданно постаревшего Сукачева
17:14
В центре Петербурга трамвай сбил пешехода
17:06
Обезумевшие барышни подняли Милоша Биковича вместе с авто
16:59
Голого Шаляпина сняли с другой женщиной после откровений Виталины о ребенке
16:45
"Испугались": инцидент с Путиным попал на видео
16:44
Звезда "Гарри Поттера" ошеломила известием о раке
16:18
Ковальчук из "Крепостной" сделала заявление перед побегом за рубеж
16:06
Народ не принял изменившуюся до неузнаваемости Седокову
16:04
Пригожин поблагодарил депутатов Литвы за инициативу включения в санкционные списки
15:58
Актер из "Властелина колец" впервые стал отцом
15:23
"Это интервью про меня!": Загитова резко ответила на вопрос о поражении от Косторной
15:05
Мужчины бы не выжили: врач рассказала о женском оргазме
15:04
Семенович рассекретила партнера по постели (видео)
14:56
Крупным планом: Волочкова пожаловалась Борисову на съемку в кабинете гинеколога
14:49
Скандал с ДНК-тестом на "Пусть говорят" оказался постановкой
14:47
В Подмосковье из-за аномального тепла зафиксировали редкое небесное явление
14:44
Юля Волкова из t.A.T.u "накричала" страшную болезнь
14:39
"Ему бы такую": оскорбленный Якубович набросился на сенатора
14:39
Обитель милосердия и доброты: в Москве открылся Центр Елизаветы Глинки
14:33
Благотворительный фонд Романа Авдеева поддержит будущих приемных родителей
14:30
Избивший таксиста в Подмосковье грабитель оказался полицейским
14:05
"Это же мумия": новая внешность Пугачевой вызвала оторопь
13:59
"Тутберидзе проломит ей голову": тренер ужаснул причиной ухода Медведевой
13:47
Шнуров вступил в политическую партию
13:40
Оскотинились: украинцы не хотят пускать "своих" домой из-за коронавируса
13:36
Китайца с температурой увезли на скорой из аэропорта Челябинска
13:29
Виторгану и Богомолову припомнили позорный момент
13:26
Водонаеву попытались заткнуть игрушками для сексуальных извращений
13:25
"Я не фригидна": Юлия Барановская о сексе на первом свидании
13:12
Получал отчисления ежемесячно: Юрий Антонов признался во взяточничестве
13:10
Банк Романа Авдеева выпустил облигации "Уралкалия"
13:07
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:00
Титул самой богатой в мире россиянки сменил владелицу
12:49
Выступающая против пластики Собчак прибежала менять внешность к хирургу
12:38
Смерть от коронавируса зафиксирована в еще одной стране
12:35
Пугачева разрыдалась из-за страшной участи брошенной Орбакайте
12:33
Звезда "Реальных пацанов" рассказала о съемках нового сезона
12:28
Первый канал запретили после оглушительного скандала
12:10
Ученые раскрыли неожиданную пользу сытного завтрака
12:08
"Случилось в реальной жизни": Водонаева рассказала о контакте с инопланетянами
11:40
Толстая и неухоженная: звезда "Спасателей Малибу" лишилась красоты из-за алкоголя и наркотиков
11:39
Врач назвал сроки начала эпидемии коронавируса в России
11:36
Проклова решилась лечь под нож хирурга
11:36
Почему дочь Петросяна скрывает чудовищную правду о своей настоящей матери
11:26
План развала Украины: в Киеве пришли в шок от намерений Путина
11:26
В США умер программист – автор "копировать" и "вставить"
11:07
Расстрелявший людей в Германии оставил предсмертное обращение
11:05
"Вонючая сенсация": Катя Семенова рассказала о госпитализированном сыне
10:55
Зудина в розовом провалилась на красной дорожке
10:42
Разведенную Степаненко купили за миллион рублей
10:38
Школу в Иркутской области закрыли из-за радиации
10:22
Российский мэр уволился из-за критики граждан
10:15
Новое реалити-шоу "Модель XL": в России выбирают красавицу с пышными формами
10:10
Панайотов обрадовал известием о скором отцовстве
10:06
У вернувшихся из Китая российских водителей нашли симптомы коронавируса
09:59
Ребенку Галкина и Пугачевой нашли другого отца
09:53
Американцы жестоко унизили российских военных в Сирии (видео)
09:51
"Свиноматка": народ набросился на располневшую Федорову
09:46
В Сирии нашли подземный город террористов
09:21
"Никто не называл": Путин раскрыл подробности назначения Мишустина
09:11
В Канаде произошла авария с участием 200 автомобилей
09:04
"Бедная Алсу": Фадеев вступился за затравленную певицу
09:00
"Шок": дочь певицы Валерии назвала свое настоящее имя
08:24
"Как бабушка": молодая жена показала сраженного инсультом ведущего Диброва
08:22
Еремеев высказался о замене Шепелева в шоу "На самом деле"
08:17
Рубль отыгрывает позиции после падения
07:36
Департамент ЖКХ Москвы: О раздельном сборе мусора рассказали всем горожанам
07:12
Захар Серповидец: что нельзя делать 21 февраля
04:33
"Романы на стороне": сделано шокирующее заявление об отношениях Чумакова и Ковальчук
02:07
"Скорбь и тоска": потеря друга грозит стать тяжелым ударом для Мартиросяна
00:12
"Нас ничего не связывает": Алсу наплевала на переживания Пугачевой
21:55
Вылитый Тарзан: сын Королевой с обнаженным торсом всполошил народ
21:47
Голая Асмус показала себя в душе
21:45
"Безнадежно угристы и прыщавы": Рудковская жестко отреагировала на травлю
21:44
Певец Витас наплевал на коронавирус и уехал в Китай
21:40
"Это его выбор": Цой откровенно об увлечении взрослого сына мальчиками
21:38
Большая часть населения погибнет: опубликовано ранее неизвестное пророчество Ванги
21:24
Проклятие "Иванушек": пьющего Григорьева-Апполонова предупредили об опасности
21:04
"Не по плану было": жена Джигана раскрыла подробности родов
20:36
Тысяча квадратных метров в огне: в Нижегородской области произошел крупный пожар
20:24
В Петербурге вооруженная ножом троица ограбила таксиста
20:12
Не Панайотов: Крутой отправил на "Евровидение" нового фаворита
19:56
В Петербурге мужчина получил в банке 580 тысяч по поддельному паспорту
19:34
Принц станет нищим: Гарри и Меган запретили зарабатывать
19:33
Вид кардинально изменившейся Седоковой стал сенсацией
19:11
В Красноярске женщина протащила плачущего внука по земле на поводке (видео)
18:56
Бритни Спирс угодила в больницу после страшной травмы
18:55
Елизавету II втянули в скандал с видео для взрослых
18:48
Стало известно о состоянии Сотниковой после серьезной операции
18:28
Злопыхатели вцепились в грудь Насти Каменских
18:08
Народ не заметил нижнего белья на новом фото звезды Playboy
17:34
"У нас выбор-то небольшой": Антонов оценил кандидатуру Панайотова для "Евровидения-2020"
17:12
"Нас закроют, как Чернобыль": россияне в панике из-за распространения коронавируса
17:04
В Башкирии на трассе разбилась семья
17:02
Эдгард Запашный экстренно уехал из страны
16:54
Еще опаснее: раскрыт новый способ передачи коронавируса
16:47
Галкин нашел замену сдавшему позиции Моисееву
16:25
Забыл про помидоры: наглец Эрдоган поставил ультиматум Путину
16:17
Что ждет сериал "Сваты" после выхода седьмого сезона
16:10
"Дни.ру" дарят билеты: на мюзикл "Алые паруса"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Какой ужас": Цымбалюк-Романовская остригла волосы после обращения к Джигарханяну
"Это его выбор": Цой откровенно об увлечении взрослого сына мальчиками
"Больше нет сил бороться": молодой муж Лолиты Милявской сделал последний рывок
Дмитрий Шепелев громко заявил об уходе
Первое интервью Алсу о дочери и скандале на шоу: Да, я покупала голоса
"Родился ребенок": 54-летняя Ирина Безрукова рассказала о счастье
Происшествия

Пострадал пилот: под Ярославлем вертолет совершил жесткую посадку

прочитано 119 раз

В Ярославской области вертолет задел линию электропередачи во время посадки. Авария произошла 20 февраля рядом с базой отдыха "Попов Луг", сообщает Life.

В результате происшествия пострадал пилот. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. У вертолета повреждены хвостовая часть и лопасти, уточняет ТАСС.

Автор: 20 февраля 2020, 16:59

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Забыл про помидоры: наглец Эрдоган поставил ультиматум Путину
Зеленский в прямом эфире сбежал от кричащей женщины (видео)
Рыдающий на людях Порошенко попался на чудовищном обмане
"Позорище": украинцы лишились покоя из-за поступка Путина

Шоу-бизнес

Голого Шаляпина сняли с другой женщиной после откровений Виталины о ребенке
Звезда "Гарри Поттера" ошеломила известием о раке
"Не сыпьте соль на рану": юбиляр Юрий Антонов высказался о единственном сыне
Народ не принял изменившуюся до неузнаваемости Седокову

Проишествия

Экстремальная посадка самолета попала на видео
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Lifestyle

Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
Шоу-бизнес

"Это его выбор": Цой откровенно об увлечении взрослого сына мальчиками

Певица, впрочем, не теряет надежды на внуков
Шоу-бизнес

Стриженовы со сцены сделали заявление о парализованной Заворотнюк

Супруги призвали всех послать любовь артистке и ее мужу
Шоу-бизнес

"Слава богу, выскочила": известный артист об уходе Пугачевой

Исполнитель отреагировал на шумиху
Шоу-бизнес

"Я испугалась": усохшая Утяшева шокировала тощими ногами

Знаменитость кардинально изменилась

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости для геев
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Чемпионка Сотникова неожиданно легла под нож хирурга
"Мы ее заставляли": Тутберидзе о подводных камнях работы с Загитовой
"Неприемлемо": Тарасова требуют наказать за глупую шутку о коронавирусе
Известные фигуристы громко заявили об уходе

Регионы

Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+