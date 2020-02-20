Пострадал пилот: под Ярославлем вертолет совершил жесткую посадку

В Ярославской области вертолет задел линию электропередачи во время посадки. Авария произошла 20 февраля рядом с базой отдыха "Попов Луг", сообщает Life.
В результате происшествия пострадал пилот. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. У вертолета повреждены хвостовая часть и лопасти, уточняет ТАСС.
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