В московском детском саду ребенок отравился таблетками, которые нашел во время прогулки. Инцидент произошел вечером 19 февраля.
Как сообщает Пятый канал, мальчика доставили в реанимацию. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
В московском детском саду ребенок отравился таблетками, которые нашел во время прогулки. Инцидент произошел вечером 19 февраля.
Как сообщает Пятый канал, мальчика доставили в реанимацию. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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