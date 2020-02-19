В США молодого рэпера застрелили в собственном доме

19 февраля в ночь со вторника на среду в Лос-Анджелесе был убит рэпер Pop Smoke. Двое неизвестных проникли в его дом с целью ограбления и несколько раз выстрелили в находившегося там артиста.

Музыкант был госпитализирован и скончался в больнице, пишет издание TMZ. Стоит отметить, что Pop Smoke получил широкую известность летом 2019 года, когда выпустил песню "Welcome to the Party".