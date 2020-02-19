В США молодого рэпера застрелили в собственном доме

19 февраля в ночь со вторника на среду в Лос-Анджелесе был убит рэпер Pop Smoke. Двое неизвестных проникли в его дом с целью ограбления и несколько раз выстрелили в находившегося там артиста.
Музыкант был госпитализирован и скончался в больнице, пишет издание TMZ. Стоит отметить, что Pop Smoke получил широкую известность летом 2019 года, когда выпустил песню "Welcome to the Party".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Межрасовые отношения
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Муж считает что детей надо наказывать
Ну как вам ПЕРЕСТРОЙКА ????