На северо-востоке Москвы пьяный мужчина избил врача

На северо-востоке Москвы пьяный мужчина набросился на фельдшера скорой помощи. Видеозапись избиения врача появилась в Сети.
По предварительной версии, жители дома на улице Амундсена вызвали бригаду медиков для помощи пьяному мужчине, который потерял сознание в подъезде. Прибывшие врачи попытались осмотреть пострадавшего, однако он быстро очнулся и оказал сопротивление. Мужчина нанес фельдшеру несколько ударов ногами. Успокоить дебошира смогли правоохранители.
В результате врач получил телесные повреждения. Полицейские составили протокол об административном нарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ТВ Центр.
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