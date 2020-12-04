"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Собеседница "Дни.ру" отметила, что мнения россиян по поводу шокирующего инцидента разделились на два лагеря: кто-то считает блогера сумасшедшим, и потому невиновным, а кто-то говорит, что судить надо не только его, но и всех, кто платил за данную трансляцию.

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Инна Литвиненко узнала из СМИ, что стример Reeflay на протяжении года устраивал трансляции с Валентиной и даже прыскал в прямом эфире ей в лицо перцовым баллончиком. Она, как и многие пользователи Сети, недоумевает: почему девушка так долго терпела насилие?

"Как психолог я могу сказать, что, к сожалению, в нашей стране женщины все еще не понимают истинное значение слова "абьюз", и многие недопустимые вещи по отношению к себе считают нормой. И лишь единицы знают, что насилие может совершаться как моральное – с помощью унижения и подавления жертвы, так и физическое", – высказалась Инна Литвиненко.

Она отметила, что многие девочки слышали с детства от своих мам и бабушек слова: "бьет – значит, любит". Девушкам советовали потерпеть побои и унижения, потому что всегда ценность отношений до последнего времени была значимее, чем, например, ценность своих эмоций и желаний. Таким образом, многие до сих пор с детства запрограммированы на данную установку.

"Судя по тому, что девушка находилась с парнем на протяжении года, и как говорят близкие, его любила, она даже не идентифицировала его отношение к себе, как абьюз. И здесь проблема не только детства, к сожалению, но и общества. Из него также складывается наше восприятие мира и норм по отношению к другим", – считает психолог.

При этом Литвиненко добавила, что ужасная история Валентины вряд ли поможет другим девушкам присмотреться внимательнее к тем, кого они выбрали. "Потому, что любая борьба с обесцениванием женщин и их жизни абсолютно бесполезна, пока большая часть общества борется против этой борьбы. Абьюз в нашем обществе легализован и воспевается. Это традиция!", – констатировала эксперт.

Она считает, что данная тенденция сможет уйти лишь тогда, когда сменится пара поколений и воспитается на том, что надо ценить и уважать чужую жизнь. "Бороться за ценность жизни и здоровья женщин надо повсеместно, понимая, что жертвой может стать любая и в любой момент. В том числе ваша мать, сестра, дочь или любимая", – заключила она.