Российский писатель скончался из-за коронавируса

СМИ сообщают, что ушел из жизни российский писатель Лев Гурский. Известно, что к кончине литератора привели осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
По данным радиостанции "Говорит Москва", писатель не дожил до своего 59-летия. Стоит отметить, что на счету Романа Арбитмана (настоящее имя писателя – Прим. ред.) несколько десятков написанных книг.
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