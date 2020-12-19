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Происшествия

Российский писатель скончался из-за коронавируса

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СМИ сообщают, что ушел из жизни российский писатель Лев Гурский. Известно, что к кончине литератора привели осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

По данным радиостанции "Говорит Москва", писатель не дожил до своего 59-летия. Стоит отметить, что на счету Романа Арбитмана (настоящее имя писателя – Прим. ред.) несколько десятков написанных книг.

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Автор: 19 декабря 2020, 16:59 Источник: Радиостанция "Говорит Москва" ✓ Надежный источник

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