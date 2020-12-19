Российский писатель скончался из-за коронавируса

СМИ сообщают, что ушел из жизни российский писатель Лев Гурский. Известно, что к кончине литератора привели осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

По данным радиостанции "Говорит Москва", писатель не дожил до своего 59-летия. Стоит отметить, что на счету Романа Арбитмана (настоящее имя писателя – Прим. ред.) несколько десятков написанных книг.