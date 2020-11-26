В Армении нашли мертвым российского военнослужащего

В Армении нашли труп российского военного. Журналисты утверждают, что смерть гражданина, по предварительной информации, не носит криминального характера.
Кроме того, по данным СМИ, труп находился вне территории воинской части. Экспертам предстоит выяснять, что случилось с военнослужащим и по какой причине.
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